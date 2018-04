Una collega venuta a mancare, per di più ancora giovane, è un colpo forte. Per questo i colleghi dell’Unità operativa di psicologia vogliono mantenere vivo il ricordo di Patrizia Barzaghi, psicologa psicoterapeuta dell’Azienda sanitaria di Rovereto.

«Nella prime ore di mercoledì ci ha prematuramente lasciati per una grave malattia di cui soffriva da tempo la collega Patrizia Barzaghi di anni 58, psicologa psicoterapeuta presso il Servizio di psicologia dell’Apss di Rovereto. Come colleghe e colleghi desideriamo ricordarne la figura professionale e umana anche a favore di quei cittadini che in questi anni l’hanno conosciuta e apprezzata nel suo lavoro presso gli ambulatori dell’unità pperativa di psicologia di piazza Leoni. La dottoressa Barzaghi si era laureata nel 1987 in psicologia applicativa all’Università di Padova e successivamente si era formata in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico per l’età evolutiva presso il Centro studi di Milano. Dopo aver operato per un decennio in Lombardia nei servizi sanitari per la tossicodipendenza minorile, nel 2000 si era trasferita a Trento per essere assunta nella unità operativa di psicologia n. 2 con sede a Rovereto, allora, diretta da Luigi Ranzato. In questi anni la dottoressa Barzaghi si è dedicata in particolare al settore dei bambini e degli adolescenti che ha seguito con sensibilità e perizia nelle fasi della diagnosi e della terapia in sinergia e collaborazione costante con i genitori e con le Istituzioni scolastiche. Sempre attenta ai bisogni di chi soffriva, ha dovuto intraprendere con dignità e coraggio il difficile cammino della malattia. In questi mesi le è stata molto vicina la collega Silvana Selmi, psicologa ospedaliera, a cui va un grazie particolare anche per aver rappresentato l’affetto di tutti i colleghi che tre anni or sono, nello stesso giorno del 4 aprile, avevano vissuto la scomparsa improvvisa del loro direttore Francesco Reitano. Patrizia Barzaghi ci lascia il ricordo di una presenza gentile, intelligente e disponibile».