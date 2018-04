Perché le imprese trentine dovrebbero investire in Qatar? Se ne parla oggi nel corso di una tavola rotonda presso il Polo Tecnologico di Rovereto promossa da Trentino Sviluppo in collaborazione con la Provincia, Confindustria Trento, Associazione artigiani e piccole imprese, Federazione trentina della cooperazione ed Associazione trentina per l’edilizia - Ance Trento, un evento a cui si sono iscritte una quarantina di imprese, soprattutto del ramo del design, costruzioni e agroalimentare.

Il Qatar è infatti un paese dall’economia solida, con una disoccupazione vicina allo zero e una notevole capacità di spesa, e che oggi è un mercato verso il quale il Trentino esporta beni per un valore di circa 4 milioni e 300 mila euro. Inoltre vanta un alto potenziale di crescita, complici le nuove normative, la prospettiva di grandi eventi tra cui i Mondiali di Calcio nel 2022 e l’interesse verso tutto ciò che è «made in Italy».

Al’incontro prende parte Giosafat Riganò, direttore dell’Italian Trade Agency di Doha.