La giunta tira dritto e, dopo averli approvati e annunciati, adesso è il tempo delle ruspe. Stiamo parlando di due cantieri a ridosso del centro storico di Rovereto che hanno sollevato polveroni e polemiche in consiglio comunale, in quello circoscrizionale e pure nelle chiacchiere da bar. Gli interventi - che partiranno subito dopo Pasqua, riguardano l’ampliamento del centro tennis e la riqualificazione urbanistica di via Fontana. Partiamo dal primo cantiere che aprirà martedì, giusto il giorno dopo il ponte pasquale. Si tratta di via Lungoleno destro che sarà chiuso al traffico fino alla mezzanotte del 31 luglio. L’ampliamento dell’area tennis ha carattere d’urgenza, poiché l’appalto è stato aggiudicato entro il 31 dicembre 2017 e il pagamento deve essere saldato entro un anno pena la perdita del finanziamento, oltre ai danni erariali. La fretta, dunque, non ammette altri confronti dialettici né politici né con i cittadini. Via ai lavori, quindi, con tutto ciò che comporta in fatto di taglio piante e verde pubblico. E questo nonostante il tentativo, fallito, di indire un referendum per stoppare l’operazione.

Giovedì ne partirà un altro, quello di via Fontana che, nelle intenzioni del Comune, deve diventare omogenea alla nuova via Dante. In questo caso l’ordinanza in tema di viabilità vieta la circolazione alle biciclette sulla pista ciclabile fino alla mezzanotte del 23 maggio.