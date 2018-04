La casetta acchiappa cicloturisti

Ha riaperto i battenti il ciclo-point di Borgo Sacco, a lato della pista ciclabile. La posizione resta la stessa dell’anno scorso, nella piazzetta subito a nord di piazza Filzi. Resterà in servizio fino ai primi di ottobre, prevedendo un’apertura di due mesi in più rispetto all’anno scorso. La casetta di Sacco sarà in funzione sei giorni su sette, dal martedì alla domenica dalle 14 alle 18. «L’obiettivo - fanno sapere dall’Apt - oltre a dare tutte le informazioni sul territorio della Vallagarina, è quello di intercettare il flusso di cicloturisti di passaggio per far sì che si fermino sul territorio a visitare i punti di interesse e di pernottare, in modo da creare indotto per tutta la zona. Nella ?casetta? c’è spazio per l’esposizione dei prodotti delle cantine, delle distillerie e dei produttori affiliati all’Apt».

Presso il punto informativo, gestito dall’Apt Rovereto e Vallagarina, sarà distribuita quest’anno una cartina ciclabile con una nuova cartografia dove sono indicati i principali punti di interesse, i musei, i bicigrill, i noleggi biciclette e le officine presenti lungo l’asta dell’Adige. Sono segnate le distanze tra i vari paesi e città che si trovano sul fondovalle e che sono percorsi dalla pista ciclabile. C’è anche una scheda sulla via Claudia Augusta, particolarmente amata dai turisti stranieri.

Il ciclo-point è realizzato dall’Apt in collaborazione con il Comune di Rovereto e la circoscrizione di Borgo Sacco. Presto arriverà anche un punto di ricarica per le e-bike. L’anno scorso, da giugno ad ottobre, sono stati 4.000 i passaggi al ciclo-point.