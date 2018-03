Duplice intervento dei carabinieri in due diversi istituti di istruzione di Rovereto il 27 marzo. I militari del nucleo operativo e radiomobile, dopo avere incontrato gli studenti dell’istituto comprensivo «Rovereto Nord» per parlare di legalità sul tema «La vita è stupefacente», sono dovuti intervenire in un secondo istituto scolastico per un caso di spaccio di droga tra minorenni.



Sono stati sorpresi dagli insegnanti mentre si passavano una bustina con all’interno mezzo grammo di stupefacente, verosimilmente hashish. Uno dei due è stato denunciato alla Procura dei minori ed è stata già inviata la segnalazione in via amministrativa per l’avvio dell’iter previsto in questi casi.



Le sanzioni per chi fa uso di stupefacenti prevedono anche la sospensione della patente di guida ovvero del certificato di idoneità tecnica se alla guida di ciclomotori, e il divieto di conseguirli per almeno tre anni.