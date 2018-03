A Pasqua ingresso gratis al Mart e casa Depero

L’1 e il 2 aprile 2018 Mart e Casa d’Arte Futurista Depero saranno aperti dalle 10 alle 18. A Pasqua, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso sarà gratuito. Pasqua e Pasquetta saranno le ultime occasioni per visitare la grande mostra Realismo magico. L’incanto nella pittura italiana degli anni Venti e Trenta che dopo il 2 aprile sarà allestita a Helsinki e a Essen. Nel mezzanino del museo è in corso il Focus a cura dell’Archivio del ‘900 del Mart intitolato Rappresentare l’architettura. Modelli fra storia e valorizzazione, mentre al secondo piano, dedicato all’arte contemporanea, si trova la prima grande monografica sull’artista italiano Carlo Alfano (fino al 22 aprile). I visitatori del prossimo fine settimana potranno visitare il nuovo allestimento della collezione permanente nel piano dedicato all’arte moderna. Le collezioni si compongono infatti di un allestimento continuamente rinnovato e fortemente coerente con l’architettura di Mario Botta, in cui vengono presentati i maggiori capolavori delle raccolte museali.