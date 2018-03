Fortunatamente non ha causato alcun ferito, l'incidente che si è verificato circa mezz'ora fa in A22, tra Rovereto nord e Rovereto sud. Ma qualche disagio alla circolazione c'è tuttora. Lo scontro è avvenuto in corsia sud, tra un'auto e un caravan, impegnati in una manovra di sorpasso. Con i mezzi bloccati, inevitabili i disagi alla circolazione: attualmente ci sono due chilometri di coda.