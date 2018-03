Una consuetudine che risale a diversi decenni or sono e che vedeva i commercianti roveretani invitare i propri clienti, e tutta la cittadinanza, la vigilia di Pasqua, in centro storico per un brindisi e per il tradizionale scambio di auguri. Gloria pasquale vero e proprio che, dopo un’interruzione, viene riproposto da alcuni anni, con il supporto dell’Unione commercio e turismo, da parte di numerosi operatori economici. Anche quest’anno l’apprezzata iniziativa, a beneficio anche di turisti e visitatori che nel week-end di Pasqua scelgono Rovereto come meta delle proprie vacanze, torna puntuale sabato 1 aprile, dalle ore 11 in poi: in via Tartarotti ed in via Mercerie verranno allestiti due punti d’incontro e di distribuzione di vino per un brindisi accompagnato da stuzzichini. Gli stessi operatori invitano, quindi, la cittadinanza a partecipare a questo momento che vuole essere di convivialità e di incontro per trascorrere una vigilia pasquale lieta e serena.