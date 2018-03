Ieri mattina Itea Spa ha consegnato le chiavi delle ultime 11 abitazioni realizzate nel nuovo complesso di via Unione a Rovereto. Gli alloggi sono stati destinati alla locazione a canone sostenibile. Questa volta, infatti, a fare il loro ingresso nelle abitazioni sono stati i nuclei familiari provenienti dalla graduatoria di edilizia sociale stilata dalla Comunità della Vallagarina. Presenti al taglio del nastro: la vicepresidente di Itea Spa, Michela Chiogna; Fabio Margoni, consigliere di Itea Spa, i tecnici della Società e l’assessore Roberto Bettinazzi della Comunità della Vallagarina.

Le 11 famiglie assegnatarie degli alloggi a canone sostenibile, ieri mattina, hanno fatto il loro ingresso in uno dei due edifici del nuovo complesso del quartiere San Giorgio, che solo qualche settimana fa ha accolto le 16 famiglie provenienti, invece, dalla graduatoria per la locazione a canone moderato. Per l’assegnazione delle nuove abitazioni di via Unione a Rovereto è stata adottata, infatti, la formula del mix sociale, un’offerta diversificata che risponde ai diversi fabbisogni abitativi. «Oggi portiamo a compimento un percorso, condiviso con la Provincia e con la Comunità di valle - ha osservato la vicepresidente Cicogna - che con la consegna degli ultimi alloggi di questo complesso ci consente di dare risposte di qualità ad una “domanda abitativa diversificata”, attraverso la locazione a canone moderato e a canone sostenibile e di garantire al tempo stesso confort abitativo a chi vi risiederà».