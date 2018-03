Nella serata del 26 maggio, bel tempo permettendo, una lunga tavolata biancoverde, affollata dai roveretani amanti delle ore piccole, si snoderà lungo corso Bettini, in occasione della «Notte verde». Ma soltanto se il consorzio Rovereto In Centro riuscirà a vincere la gara pubblica che il Comune dovrà indire per affidare la gestione della manifestazione. È questa la sintesi dell’intervento del presidente del consorzio Paolo Moiola, intervenuto l’altra sera nella riunione della circoscrizione Centro.

La necessità di una gara pubblica è conseguenza del ricorso avanzato all’antitrust da Agostino Carollo, che ancora l’anno scorso ha insistito perché si facesse una gara per assegnare l’organizzazione del Natale dei popoli. Per il momento il giudice garante della concorenza ha stabilito l’indispensabilità della gara, anche se si attende la sentenza del Tar che dovrebbe fare chiarezza.

Qualche polemica è sorta per aver deciso di scartare l'ipotesi di fare la Notte Verde lungo il boulevard di recente inaugurazione, via Dante, la cui bellezza ben poteva essere una cornice alla Notte Verde.

La manifestazione nel suo dispiegarsi nelle settimane del mese di maggio non dimenticherà i bambini grazie alla rassegna degli artisti di strada, prevista per il 19 maggio.