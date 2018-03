Ha rischiato grosso un giovane di 26 anni di Padova che, dopo aver ingerito cinque ovuli di hashish, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Rovereto.



Rimasto ferito in corso Rosmini, il giovane automobilista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rovereto e lì i sanitari, grazie alle radiografie, hanno scoperto che nascondeva nello stomaco gli ovuli di hashish.



Fortunatamente gli involucri non si sono rotti a causa dell’incidente ed il giovane ha dovuto espellerli proprio davanti ai carabinieri, che poco prima erano accorsi sul luogo dell’incidente assieme al personale della Polizia locale per i rilievi. I carabinieri hanno quindi sequestrato lo stupefacente e denunciato il giovane alla Procura di Rovereto.