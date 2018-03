L’assessore comunale ai trasporti e alla mobilità Carlo Plotegher per un mese ha testato di persona i mezzi pubblici della città. La Polstrada, infatti, a fine gennaio l’ha appiedato togliendogli la patente di guida per un mese per un sorpasso non autorizzato.



La notizia è rimbalzata ieri su Facebook e su vari siti Internet e molti cittadini hanno preso la palla al balzo per attaccare l’assessore e chiederne le dimissioni.



Trattandosi di Rovereto, nulla di insolito. Ma cos’è successo in realtà? È lo stesso Plotegher - che, oltre ad essere nella giunta del sindaco Francesco Valduga, è responsabile del servizio mobilità turistica e del gruppo periferico di Trentino trasporti esercizio di Rovereto - a raccontare la disavventura: «Ho sbagliato, che altro posso dire? Ma la patente ce l’ho in tasca, me l’hanno restituita dopo un mese. Quella sera, erano quasi le undici, stavo rientrando a casa a Marco dopo varie riunioni di lavoro e politiche. Ero sul rettifilo di Lizzana che porta alla Mira, davanti alla Sandoz ed ero dietro un camioncino che fumava parecchio e che per fortuna andava piano. L’ho superato, ero contromano, visto che li la linea di mezzeria è continua, e stava arrivando una pattuglia della polizia che si è girata e mi ha fermato contestandomi l’infrazione. Tutto qui. A proposito, giusto per la cronaca: gli agenti mi hanno pure sottoposto al test dell’etilometro che è risultato 0,0».