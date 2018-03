La salute nei piatti che mangiamo

Il cibo che arriva sugli scaffali dei negozi e sulle nostre tavole viaggia spesso per molte migliaia di chilometri: da dove viene, a quali condizioni sociali ed economiche? Quali alternative: la piccola produzione locale, la filiera corta, rispetto della stagionalità e dell’ecosostenibilità, aspetti socio-economici, d’impatto ambientale e sulla salute. Parliamo dell’economia della felicità. La rassegna La salute nel piatto, promossa dalle associazioni del Centro di educazione alla pace, di Rovereto parte martedì alle 20.30 in sala Kennedy all’Urban Center con il tema Il futuro del diritto al cibo e dell'acqua. Interviene Serena Pizzini, consulente di alimentazione naturale e presidente di Aires - Associazione per l’informazione e la ricerca per l’ecosostenibilità e la salute.

Si continua poi mercoledì 11 aprile con il tema Terra rubata e inquinata, l’impatto dell’alimentazione. Interviene sempre Serena Pizzini.