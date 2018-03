Iniziano domani alle 17.30 le «Giornate Rosminiane» denominate «Rosmini Day».

Fino al 24 marzo concerti, lectio magistralis, mostre, incontri per le scuole, itinerari e uno spettacolo teatrale. Le giornate cadono in occasione dell’anniversario della nascita di Antonio Rosmini (Rovereto, 24 marzo 1797), pensatore di respiro universale e di fama mondiale. L’inaugurazione alle 17.30 di domani alla Sala degli Specchi avverrà con una Lectio rosminiana di Maurizio Malaguti (Università di Bologna) sul tema «Memoria e profezia. La cittadinanza evangelica di A. Rosmini». Si potrà seguire la diretta streaming dal sito www.comune.rovereto.it o su Facebook.

Cuore del «Rosmini Day» resta la Casa natale di Antonio Rosmini sull’omonimo corso, luogo di intensa fede e di ampia cultura, con i suoi preziosi mobili d’antiquariato, la collezione di opere d’arte e la straordinaria biblioteca storica. Durante le «Giornate Rosminiane» sono in programma tre visite guidate con accompagnamento musicale degli allievi della Civica Scuola Musicale Riccardo Zandonai. Tra gli eventi distribuiti nella settimana, la seconda edizione del concorso «Il mio Rosmini», la presentazione del volume «Da Rosmini a De Gasperi», un concerto del coro Voci Roveretane su brani inediti Rosmini trasposti in musica, e uno spettacolo teatrale incentrato sul Rebora uomo-poeta di fronte alla Grande Guerra.