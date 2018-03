Chiusa martedì per motivi di sicurezza, la palestra delle scuole Filzi a Borgo Sacco da oggi dovrebbe essere di nuovo operativa. L’intervento è stato necessario perché alcune infiltrazioni d’acqua avevano compromesso l’interno dell’edificio che era stato completamente ristrutturato ancora l’estate scorsa. In quell’occasione era stata migliorata l’efficienza energetica e risistemata completamente la copertura di 700 metri quadri. Purtroppo però, probabilmente a causa di un assestamento, si è sganciato un canale di scarico e l’acqua piovana ha iniziato a percolare all’interno. Sono state dunque sospese tutte le attività, con i bambini che hanno dovuto fare ginnastica in cortile o nell’atrio, o nella palestra delle Degasperi situata a poca distanza, quando gli orari di utilizzo lo hanno permesso.

«Abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa - spiega il dirigente dell’Istituto comprensivo Rovereto-Isera Giuseppe Santoli - perché l’educazione fisica è fondamentale per i ragazzi, se l’aspettano, ci tengono molto. Era stata decisa la chiusura cautelativa della palestra proprio per ragioni di sicurezza, ma l’intervento del Comune, e della ditta che a suo tempo aveva curato la ristrutturazione, è stato tempestivo ed efficacie».

Anche le attività serali sono state temporaneamente chiuse a causa della palestra inagibile, e per questo è stata coinvolta anche Amr che gestisce questi spazi al di fuori dell’orario scolastico. Ecco perché ieri a fare il sopralluogo vi era anche personale della municipalizzata, per verificare che le soluzioni adottate fossero quelle adeguate.

Già l’altroieri la ditta incaricata ha provveduto a siliconare le fessure e a bloccare le infiltrazioni. Quindi le verifiche di ieri mattina hanno confermato che la situazione è tornata sotto controllo e la palestra è a posto e da oggi può essere nuovamente utilizzata sia dagli studenti che in orario extrascolastico.