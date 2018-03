Al parco tra agricoltura e cibi biologici

Il 15 aprile torna «Una domenica al parco» con le famiglie protagonista ai giardini Perlasca. Ovviamente si parlerà di agricoltura e le protagoniste saranno le donne. Questo ritorno alla terra, ad un mondo atavico e viscerale, non è però un ritorno nostalgico ma consapevole e forte di nuove competenze. Per questo il Comune di Rovereto appoggia con convinzione la manifestazione che pone in evidenza anche la capacità femminile di fare gruppo e fare impresa. L’evento, come detto, è destinato alle famiglie e in particolare ai bambini che troveranno divertente incontrare galline di varie specie, conigli, oche, pecore nane e bretoni (naturali tosaerba per l’ambiente) e poi ancora caprette, pony, asinelli e (novità) degli alpaca che vivono in un rifugio.

La novità di quest’anno è il percorso gastronomico con il “Menù della Terra”, biologico e a km 0, preparato da “Gruppo Donne in campo” con utilizzo di ingredienti naturali (persino il pane sarà fatto a mano con le farine prodotte e macinate dalle donne. Alcune pietanze vengono da contesti ambientali di grande pregio.

Le degustazioni, servite porzionate, saranno proposte a prezzo accessibile a tutti: si va dal vassoio con tre degustazioni a euro 2,50 fino al percorso intero a €12 che prevede 18 diverse degustazioni (in 6 distinti vassoi) e vino incluso. Ma è possibile anche scegliere la merenda tipica o la degustazione di tre vassoi (9 degustazioni) a 6 euro vini esclusi. Sarà presente anche Maso Zandonai di Sant’Ilario di Rovereto che proporrà laboratori sui prodotti della terra destinati ai bambini e gratuiti.