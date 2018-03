È stata una notte da incubo la scorsa, quella tra lunedì e martedì, per i residenti di via Magazol, via Cittadella ed altre strade nella parte a nord della città: ieri mattina scendendo sotto casa almeno dieci o quindici di loro si sono trovati il finestrino dell’auto in frantumi.



«La mia era in officina e me la sono cavata» racconta tirando un sospiro di sollievo Stefano Gerola, uno dei residenti della zona «ma quella del mio vicino non è stata risparmiata», aggiunge. «Si è trattato sicuramente di un atto vandalico, perchè non hanno rubato nulla e si sono presi perfino la briga di ocurare con una bomboletta spray di colore nero l’occhio delle telecamere private installate per la sicurezza lì intorno».



Un vero e proprio raid che, purtroppo, non è nuovo in quella zona della città. «Tempo fa avevano imbrattato le auto con la vernice spray» ricorda lo stesso Gerola. «La scorsa notte invece avevo sentito un rumore forte verso le 2 e 30. Come una botta forte. Mi sono affacciato alla finestra per controllare ma non avevo visto nessuno». Al mattino però i residenti hanno trovato la sopresa. Tutti quei finestrini rotti, che rappresentano un danno importante per i proprietari delle rispettive auto.



Il fatto è stato segnalato ai carabinieri. «Quel che è certo - commenta ancora Stefano Gerola - è il fatto che è stato un atto di vandalismo studiato. Stendo a pensare che un gruppo di giovani ubriachi, se vogliamo pensare che sia stata una ragazzata seppur grave, girino di notte in città con lo spray nero in tasca. Dev’ essere stato un gesto pensato e organizzato, quindi. E stando così le cose posso dire che non si dorme tranquilli sapendo di avere l’auto parcheggiata in strada e che di notte può succedere tutto questo».