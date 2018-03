Nuovo investimento a Rovereto. Intorno alle 13 una persona è stata travolta da un furgone in via Manzoni.



La dinamica non è per ora chiara: in particolare non è accertato se la persona investita stesse attraversando la strada o se procedesse a lato quando il furgone l’ha urtata.



A fare luce sono chiamati gli agenti della polizia locale, giunti sul posto insieme ai soccorritori e all’elicottero.