Investimento questa mattina a Marco di Rovereto. Due persone, anziane, sarebbero state urtate da un'automobile che stava facendo la retromarcia in via Due novembre. Le loro condizioni però non sono parse gravi. Sul posto l'infermiere arrivato con l'auto sanitaria e le ambulanze di Trentino emergenza con il personale per prestare le prime cure e portare i feriti al pronto soccorso del Santa Maria del Carmine. Dei rilievi si sta occupando la polizia stradale.