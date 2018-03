Il quartiere di San Giorgio ha accolto i primi 16 nuclei familiari nel nuovo complesso residenziale di via Unione a Rovereto realizzato da Itea spa.

Sono in totale 27 gli alloggi e i rimanenti 11 saranno a breve consegnati alle famiglie in graduatoria. Si tratta per lo più di single, famiglie e giovani coppie, esclusi dall’edilizia residenziale pubblica, ma meritevoli di rientrare nel più ampio universo dell’housing sociale.

A Rovereto, insieme agli appartamenti di via Giovanni a Prato, di via della Terra e piazza Sant’Osvaldo, sono più di una cinquantina gli alloggi Itea destinati alla locazione a canone moderato, ovvero con un canone d’affitto calmierato rispetto ai prezzi di mercato.

Al taglio del nastro vi erano il presidente Itea, Salvatore Ghirardini, accompagnato dai consiglieri di amministrazione e dai tecnici della società, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa, Carlo Daldoss, e l’assessore all’edilizia abitativa della Comunità della Vallagarina Roberto Bettinazzi.