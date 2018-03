Qualche volta i sogni si avverano, anche se costano 640mila euro, tanto quanto un campo di calcio in erba sintetica. A Rovereto consiglio circoscrizionale di Lizzanella, alla presenza dell’assessore all’urbanistica Maurizio Tomazzoni, l’ingegnere Nicola Zuech ha presentato il progetto definitivo della «Rovim srl» degli imprenditori Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti, che prevede la costruzione di un «eco-quartiere» nell’area dell’ex Marangoni Meccanica a Lizzanella. Nel bilancio per la lottizzazione è spuntata per il quartiere una gradita sorpresa: lo stanziamento di più di 600mila euro per realizzare un’opera di interesse pubblico, esterna all’area ex Marangoni: appunto, la riqualificazione completa del campo da calcio dell’Ac Leno.

Secondo il progetto, il nuovo abitato che sorgerà al posto dell’ecomostro all’incrocio tra via del Garda e la Ss12, sarà composto da due edifici con case clima, giardini arredati con panchine, piste pedonali, alberi ad alto fusto. Sotto la sua superficie ci sarà spazio per un supermercato e i garage per i residenti. L’isolato più green di Lizzanella ha dimensioni pari a tre campi di calcio. L’obiettivo è quello di realizzare circa 6mila metri quadrati, pari a 68 abitazioni fra bi-tri-locali e appartamenti. Il parco pubblico sarà di cinquemila metri quadrati. A questo si aggiungono gli spazi verdi privati dei due edifici. Infine i tetti piani con un mix di piante semigrasse, come in alcuni quartieri di Bolzano. Nel progetto originario c’era anche l’ipotesi di costruire una struttura pubblica, per adibirla ad asilo, ma poi si era lasciato spazio a un’alternativa: offrire, al posto dello spazio per la scuola d’infanzia, la possibilità di investire «in esterno», cioè nel quartiere, per andare incontro ai desideri dei residenti di Lizzanella. Nella seduta circoscrizionale di qualche mese fa, era stato il presidente della circoscrizione Alberto Galli a non lasciarsi sfuggire l’occasione, proponendo il rifacimento del campo di calcio di via Benacense. Aveva suggerito Galli: «I residenti di Lizzanella da tempo vorrebbero che il manto fosse rifatto in erba sintetica».

È noto infatti che il campo di calcio, che è di proprietà comunale, non è più in grado di sostenere il calpestio dei tacchetti di più di 130 atleti, tesserati presso la società Leno Calcio. Due anni fa il manto erboso era stato rifatto, ma l’estate scorsa è stato utilizzato come pista di atterraggio per l’elicottero della protezione civile, che lo ha danneggiato. Inoltre, sotto la superficie erbosa passano delle tubature che hanno reso il campo ondulato.

Nelle settimane successive l’impresa aveva bruciato i tempi per avviare i lavori di bonifica dell’amianto, andando incontro a un’altra delle più sentite esigenze dei residenti. Adesso l’azienda attende il momento per muovere le ruspe. A conclusione della serata, Tomazzoni non ha ignorato l’istanza della Rovim e, rispondendo ai complimenti espressi dall’impresa per la celerità con cui procede l’iter burocratico, ha annunciato: «Esiste la possibilità di accorciare i tempi, per permettere all’azienda di iniziare la demolizione subito, cominciando anche prima dell’approvazione del progetto e della concessione edilizia».