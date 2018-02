«La passeggiata lungo Leno sinistro a Rovereto è meta tradizionale di piacevoli camminate per tutta la popolazione roveretana. Peccato che lo stato del parapetto in cemento sia indice di pesante trascuratezza e di sicurezza precaria, con molti tratti di sconnessione e di mancanza degli elementi verticali, sostituiti da pezzi di legno fissati con un fil di ferro».

Così la presidente del Consiglio comunale (e fresca di riconferma per la seconda parte della consiliatura), la leghista Mara Dalzocchio, in un’interrogazione indirizzata al sindaco Francesco Valduga. «Ben diversa - argomenta - è la situazione del Lungo Leno destro, dove la passeggiata è dotata di un più efficace e sicuro parapetto in acciaio zincato».

«Sarebbe quindi utile che l’amministrazione roveretana - sottolinea Dalzocchio - provvedesse quanto prima alla messa in sicurezza del parapetto del Lungo Leno sinistro, sostituendo quello attuale in cemento, visibilmente ammalorato dal tempo, con un in acciaio o, meglio in legno rinforzato in acciaio».