Via libera al biotestamento

Per tutti i cittadini residenti nel Comune di Rovereto è ora possibile presentare personalmente il modulo contenente la propria scelta sul testamento biologico, presso l’Ufficio di stato civile.



Dal 31 gennaio è operativa la legge 22 dicembre 2017 numero 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) altrimenti chiamata legge sul testamento biologico o biotestamento.



Le «Disposizioni anticipate di trattamento» devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e sono modificabili o revocabili in qualsiasi momento.



Chi detta il suo «biotestamento» può designare una persona (il cosiddetto fiduciario) che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario, ovviamente, deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere e può accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo.



L’Ufficiale di stato civile non potrà partecipare o fornire informazioni sul contenuto del documento presentato. Le Dat, comunque, sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.