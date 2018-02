La generosità dei trentini è nota e anche questa volta l’appello dell’associazione roveretana «Aiutateci a salvare i bambini onlus», ha sortito gli effetti sperati.

Un paio di giorni fa il sodalizio guidato da Ennio Bordato si era rivolto a soci e concittadini chiedendo un aiuto straordinario per permettere a Ruslan, ragazzino tredicenne di una lontana repubblica caucasica, di farsi operare per la nona volta. Un intervento costoso e difficile, possibile soltanto con un aiuto dall’esterno (che si aggiunge alla solidarietà delle associazioni locali). L’appello ha permesso in appena un giorno alla onlus lagarina di raccogliere i denari che ancora mancavano, già inviati alla famiglia di Ruslan, che li riceverà oggi in giornata.

«La nostra associazione - dice Ennio Bordato - assieme alla mamma di Ruslan, vuole ringraziare tutte le persone che in un giorno hanno permesso di raggiungere l’obiettivo necessario ad operare il bambino. La somma è stata inviata ed è ora pienamente disponibile alla famiglia. Ancora una volta, grazie alla concreta solidarietà dei trentini, la nostra associazione è riuscita a dare una concreta speranza di vita ad un bambino gravemente ammalato. In questo caso particolarmente bisognoso di cure. “Chi salva un bambino salva il mondo intero” il nostro motto. Aggiornamenti su aasib.org».