L’«Osservatorio campo di Marco» (per contatti osservatoriomarco@gmail.com ) organizza per questa sera all’Urban Center (Sala Kennedy, ore 20.30) una serata pubblica «per promuovere - spiegano gli organizzatori - l’inclusione dei richiedenti protezione internazionale e presentare le richieste per il miglioramento delle condizioni di vita al campo».

La serata vedrà l’intervento di Vincenzo Passerini (presidente del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza del Trentino Alto Adige) e alcuni ospiti del campo profughi di Marco. Seguirà la proiezione delle foto del campo e un confronto sulla situazione locale.

L’Osservatorio campo di Marco è una realtà che riunisce singoli ed associazioni impegnati in varie attività, tra cui il supporto all’assistenza e ai processi di integrazione dei richiedenti asilo presenti nel territorio trentino. «Dopo aver raccolto informazioni e ascoltato la voce dei residenti nel campo di Marco e dei volontari che li affiancano nei loro percorsi formativi, l’Osservatorio - sottolineano i volonari - ritiene importante segnalare all’attenzione della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Rovereto e dell’opinione pubblica alcune richieste che saranno presentate nella serata di oggi.

Ricordiamo quanto ha scritto Vincenzo Passerini, presidente del Cnca del Trentino Alto Adige: «Molti richiedenti asilo sono impegnati in progetti di volontariato, nella cura del verde cittadino, nell’assistenza agli anziani, con gli operai del Comune e le squadre del Progettone. Hanno costruito 18 scarpiere, 20 panche e sei tavoli col legname donato da un privato. Hanno partecipato alla costruzione di una casetta per i profughi di Rosarno.

Nel campo di Marco si vive in 14 per container con scarso spazio di vivibilità sia all’esterno che all’interno, dove non si ha lo spazio per gestire gli indumenti e gli effetti personali. Si registrano grandi problemi con i servizi igienici e in particolare con la disponibilità di acqua calda per le docce e di potersi muovere tra le stesse ed i container al coperto. Non è facile per più di duecento persone. Si lavano gli indumenti nei lavandini attigui ai pochi cessi che ci sono e li stendono ad asciugare dove possono. Sull’erba, sui sassi, negli stretti corridoi tra un container e l’altro. Si può immaginare d’inverno come si asciugano. Fanno le pulizie, a turno».

«Le persone e le associazioni che aderiscono all’Osservatorio presentano alcune richieste e si impegnano a monitorare in modo continuativo il miglioramento delle condizioni di ospitalità del campo di Marco e a verificare le azioni messe in atto dalle Istituzioni competenti».