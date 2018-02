Spenti ormai i riflettori del Natale, la centralissima via Roma a Rovereto si anima con l’arrivo di un nuovo negozio: ieri ha aperto i battenti il punto vendita di Areaderma, l’azienda perginese che produce cosmetici. Al civico sette dell’elegante via impreziosita dai portici Florina Jurjut e Jacopo Turotti si alternano al bancone del negozio per servire i clienti. Mancano ancora alcuni dettagli, come per esempio l’insegna esterna, ma la coppia di negozianti ha deciso di non aspettare oltre, dal momento che ha ottenuto dal Comune di Rovereto tutti i permessi necessari per dare avvio all’attività.

«Questo che abbiamo aperto a Rovereto è il primo negozio franchishing di Areaderma» racconta Jacopo Turotti dopo aver ultimato di allestire il punto vendita. Uno spazio semplice ed essenziale, che rispecchia la tipologia di prodotto che viene presentata. «Questo punto vendita rappresenterà di fatto una sorta di test per l’azienda stessa: se andrà bene diventerà l’apripista per l’apertura di nuovi negozi in altre città. Non aveva molto senso aprire il primo punto vendita nella città di Trento, che dista pochi chilometri dallo spaccio ormai conosciuto di Pergine. Ecco perché abbiamo scelto la Vallagarina, ora cercheremo di capire come risponde la città».

Il punto vendita di via Roma è su due piani: sotto c’è l’area espositiva e di vendita dei prodotti, cosmetici sia di tipo tradizionale che biologico che l’azienda perginese produce da vent’anni per conto terzi e che dal 2009 commercializza anche nel suo spaccio in Valsugana. Il piano superiore, invece, ospiterà gli eventi che i titolari hanno in programma per promuovere il marchio ma anche per offrire un servizio in più alla clientela. «Una o due volte al mese proporremo un incontro con il cosmetologo - spiega ancora Jacopo Turotti - perché seguire il cliente costantemente è proprio nella filosofia dell’azienda. Abbiamo già un’idea per la festa della donna, ad esempio».

Nel frattempo iniziano ad entrare i primi clientik, incuriositi dalla mamma di Jacopo che fa volantinaggio in strada per annunciare la nuova apertura. La speranza è che questa novità contribuisca anche a rendere più movimentata tutta la via: il commercio roveretano ne ha sempre bisogno.