Scontro bici-auto questa mattina, in via Lungo Leno a Rovereto. Verso le 10.10 un uomo di 39 anni che percorreva in bicicletta il lungo Leno, in velocità sfruttando la lieve pendenza della strada, è andato contro una vettura in quel momento ferma.

Subito sono intervenuti i soccorsi, allertati con il codice d'intervento rosso. Fortunatamente, una volta giunti sul posto si è potuto verificare lo stato non grave dell'incidentato, che se l'è cavata con una bottta nella zona dell'cchio.