La Casa delle donne di Rovereto ha organizzato per venerdì alle 17.15 in sala Caritro, in occasione della giornata della memoria, un incontro pubblico di riflessione.

In continuità con l’incontro dello scorso anno dedicato alla figura di Etty Hillesum, il filo conduttore di questa proposta è quello di partire dall’opera e dal pensiero di protagoniste di quei tragici eventi che hanno saputo elaborare una visione della realtà che ancor oggi sa parlarci e illuminarci. È questo il caso anche di Simone Weil, che nella sua brevissima esistenza (se n’è andata a soli 34 anni) ha lasciato un immane documentazione scritta sulle questioni più cruciali della condizione umana a partire dalla sua vita di “ebrea” convertitasi al cristianesimo, di filosofa e di attivista politica.

Il pensiero e l’opera di S. Weil sarà presentato da Wanda Tommasi, docente di Storia della Filosofia del’Università di Verona.