Trentino Sviluppo e l’impresa aggiudicataria Colombo Costruzioni spa di Lecco hanno firmato oggi il contratto di appalto per la riqualificazione dell’Ambito B di Progetto Manifattura a Rovereto.



Al termine di un iter giudiziario durato quattro anni, per via dei diversi ricorsi amministrativi innescati dalle cordate in gara, a maggio partiranno i lavori, che ammontano adun valore complessivo di 38.600.000 euro.



La Colombo Costruzioni avrà ora cento giorni per la predisporre la progettazione esecutiva dopodiché a maggio verrà aperto il cantiere vero e proprio, su una superficie complessiva di oltre 5 ettari. L’opera, circa 25.600 metri quadrati di nuovi edifici e spazi coperti, verrà completata entro il 2020 e consentirà di raddoppiare le superfici produttive ad oggi disponibili, accogliendo fino a 100 imprese per un totale stimato di 1.200 addetti.