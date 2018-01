«Ugo Pradal è il nuovo direttore dell’Unità operativa di pediatria dell’ospedale di Rovereto. Il professionista, nominato dal direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Paolo Bordon, è stato scelto in virtù dell’ottimo curriculum professionale e della rilevante esperienza gestionale che gli hanno valso il giudizio di ottimo al colloquio selettivo. L’incarico alla guida della struttura pediatrica dell’Area materno infantile avrà durata quinquennale». La conferma chesarà il medico trevigiano a raccogliere l’eredità del dottor Ermanno Baldo è arrivata ieri, con una nota dell’Apss che riassume il suo perscorso professionale.

«Ugo Pradal è nato a Vittorio Veneto nel 1961. Si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Verona dove, nel 1991, si è specializzato in pediatria. Il dottor Pradal ha lavorato come pediatra per 25 anni, dapprima all’Usl 25 di Verona e successivamente all’Azienda ospedaliera di Verona divenuta poi Azienda ospedaliera universitaria integrata. Il professionista, che vanta un’ampia esperienza professionale particolarmente incentrata sulla fibrosi cistica, è stato titolare dal 2006 al 2009 dell’incarico di alta professionalità “Attività assistenziale pneumologia nel paziente adulto con fibrosi cistica” e dal 2010 di quello di “Laboratorio di fisiopatologia respiratoria e broncoscopia”». Lo aspetta un reparto d’eccellenza, che ha saputo guadagnarsi la fiducia di molti anche al di fuori dei confini territoriali e che guiderà per i prossimi cinque anni.