La fondazione «Opera campana dei caduti» taglia il traguardo del mezzo secolo. Venne istituita, su idea dell’allora reggente padre Eusebio Iori, con decreto del presidente della Repubblica il 18 gennaio 1968. La fondazione ha per scopo «curare la manutenzione della campana, onorare con giornalieri rintocchi i caduti di tutte le guerre, conservare alla memoria delle genti il doloroso ricordo di stragi nelle quali perirono i figli migliori, promuovere e diffondere con ogni opportuna iniziativa, in Italia e all’estero sulla comunanza dei morti, la fratellanza dei vivi».

I cinquant’anni di istituzione della fondazione saranno dunque ricordati giovedì prossimo, il 18 gennaio, con un incontro alle 18.30 presso la Sala degli Specchi in Corso Rosmini. Interverranno il reggente Alberto Robol e gli storici Armando Vadagnini e Giuseppe Zorzi. Seguirà un concerto del Coro Sant’Ilario diretto da Antonio Pileggi.