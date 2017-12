Stanziata dal Comune di Rovereto la somma di un milione di euro, di cui 751.896 di sole opere, per il recupero della ex-caserma della Guardia di Finanza che ospiterà spazi funzionali-espositivi connessi al Museo storico italiano della guerra.

La Giunta comunale prevede un primo intervento del piano terra, attraverso una profonda ristrutturazione edilizia, impiantistica e di finiture, in modo da renderlo utilizzabile come info-point del Circuito museale della città di Rovereto.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, verrà avviata ora la procedura di appalto dei lavori.