Un pranzo di Natale per i più sfortunati, mamme in difficoltà, anziani soli e ragazzi con disabilità. È questo il grande regalo che la famiglia Caputo, che dallo scorso aprile gestisce il ristorante Sant’Ilario, ha fatto per rendere più gioiose le feste di una sessantina di persone della città che la vita ha messo più alla prova di altre. Una storia di Natale che va dritta al cuore. E per questo così bella da raccontare. Perché come spiega Aurelio Caputo, titolare del locale, «volevamo semplicemente regalare un momento di gioia al prossimo. E così, rivolgendoci alle associazioni che si occupano di sociale, abbiamo aggiunto qualche posto a tavola in più».

Una sorpresa inaspettata che gli ospiti, che mai si sarebbero immaginati di ricevere un invito così goloso, hanno particolarmente apprezzato. «Non abbiamo molte occasioni di andare a mangiare al ristorante. Questo è davvero un bel regalo», ringrazia l’educatrice Lisa Murdaca a nome della cooperativa sociale Villa Maria, presente con una quindicina di ragazzi con disabilità. Accanto a loro altre categorie fragili della città: dagli anziani della casa di riposo Vannetti alle famiglie povere che la Caritas ha preso per mano. Ma tra le varie portate del menù (che prevedeva lasagne, spaghetti alle cozze e arrosto di tacchino con patate) risplendevano anche i sorrisi delle giovani mamme e dei loro bimbi che la Fondazione Famiglia Materna sta seguendo in un delicato periodo della loro esistenza.

Erano in sette, da varie parti del mondo, a servire quei clienti tanto speciali: il cuoco Aziz, l’aiuto cuoco Almaro, il pizzaiolo Rajan, Francisco, Carmen e le figlie di Aurelio, Angela e Siria Caputo. E c’era pure un animatore, Daniele Brunelli, ad allietare con la sua musica le tavolate. Anche i fornitori di fiducia hanno supportato l’iniziativa della famiglia Caputo, donando alla cucina del Sant’Ilario alcuni prodotti e bevande, mentre la fioreria Calliari di Volano ha omaggiato tutti i commensali con una stella di Natale. Infine, è spuntato un biglietto di ringraziamento, colorato dai bimbi e dalle mamme della Casa d’accoglienza della Fondazione Famiglia Materna per augurare a tutti un buon Natale e felice anno nuovo. Verde, con qualche disegno natalizio e una bella frase di Papa Francesco che sembrava essere stata scritta apposta per l’occasione: «Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, avere cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e spesso sono nella periferia del nostro cuore. Buon Natale a tutti».