Un inviato del tutto “speciale” domenica nei due principali eventi sportivi del Garda Trentino. Prima tra i tanti podisti (oltre 5.000 iscritti) della «Half Marathon Garda Trentino», e quindi al derby trentino di serie «D» tra Dro Alto Garda e Levico Terme, c’era infatti l’inviato di «Striscia la Notizia», Cristiano Militello (nella foto con l’assessore allo sport di Nago-Torbole, Fabio Malagoli) cabarettista toscano noto per le «interviste a caldo» in eventi sportivi e per la rubrica «Striscia lo striscione» su cartelli, manifesti o scritte stravaganti e con errori.



«Tanti sportivi sono stati avvicinati da Militello ed alcuni hanno risposto alle sue stravaganti domande - spiega Sandro Poli primo organizzatore della “Half Marathon Garda Trentino” - personalmente non l’ho visto né il nostro ufficio stampa è stato avvistato della sua presenza. So che “Striscia” dedicherà due puntare al nostro evento e ai tifosi del Dro Alto Garda, ma ignoro i contenuti».



Una pubblicità gratuita e forse non richiesta, diretta ad un vasto pubblico nazionale e che si spera possa valorizzare eventi e potenzialità sportive dell’Alto Garda.



«Ho parlato con Militello, ho mandato un saluto a Greggio e Iacchetti, con la raccomandazione di dare un grosso bacio al loro cane - spiega sorridendo Adriana Angeli prima tifosa del Dro Alto Garda e moglie del già presidente ed ora direttore sportivo Loris - uno spettatore illustre per il nostro stadio di Oltra in una stagione non certo positiva. Speriamo che la sua presenza ci porti fortuna e dia il giusto risalto allo striscione dei nostri tifosi».



Tra foto, selfie e qualche battuta Militello ha lasciato lo stadio prima dell’inizio del match: a lui interessava raccontare calcio e sport “agricolo” e di periferia.