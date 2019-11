Soccorso alpino in azione, oggi, sulla parete di San Paolo, nei pressi di Arco. Una donna altoatesina stava scalando da prima di cordata, insieme ad un compagno, quando ha perso l’appiglio ed è precipitata per circa 7 metri procurandosi traumi e contusioni agli arti. La chiamata il Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 14 è stata una terza persona che si trovava sulla stessa via.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del soccorso alpino e speleologico trentino ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica. L’alpinista si trovava all’interno di un diedro a circa metà via, a 100 metri dal suolo. In una seconda rotazione, l’elicottero ha portato in quota anche due operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico per dare supporto all’équipe dell’elisoccorso nelle manovre necessarie a imbarellare la ferita e imbarcarla a bordo del velivolo. Una volta stabilizzata sull’asse spinale, la donna è stata calata in un punto idoneo al recupero con il verricello e trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero.