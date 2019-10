Gli autisti di autobus protestano per le modifiche al traffico e la nuova segnaletica orizzontale ad Arco che li costringerebbe - denunciano - a commettere infrazioni.

«Ci sono strisce continue che per il codice della strada non potrebbero essere valicate - denuncia Alberto Benini, delegato Uiltrasporti, - e noi siamo costretti ad invadere a nostro rischio e pericolo; ciclabili improvvisate che ci mettono in condizione di investire i ciclisti che non si riescono a vedere; un altro problema sorge alla rotatoria di Vigne, che viene sormontata dal mezzo, e presso tutte le “isole divisorie” con segnaletica orizzontale continua. Tutte queste modifiche dovrebbero essere avvallate dall’azienda e non bisognerebbe gettare nel traffico un autobus che non è in grado di rispettare il codice della strada».



«Proprio in questi giorni - continua Benini - si stanno svolgendo i corsi del cqc (patente professionale) organizzati con lo scopo di responsabilizzare il conducente che firma per avvenuta consapevolezza ed è poi costretto a commettere infrazioni per colpa di altri».

