Torna a solcare le acque del lago di Garda lo storico piroscafo a pale Zanardelli . Dopo un restauro durato un anno, l'elegante motonave in stile liberty, varata nel lontano 1903, è rientrata in servizio a pieno regime per la flotta della Navigarda . Assieme alla battello Italia , varato nel 1908 e leggermente più grande, rappresenta il fiore all'occhiello della scuderia benacense della navigazione di linea.

Il suo restauro restituisce alla comunità e all'azienda di trasporti la nave ammiraglia, è anche un'operazione culturale di recupero e conservazione di un pezzo di storia.

Dopo la costruzione e l'assemblaggio nel cantiere di Peschiera del Garda dalla ditta Escher Wiss di Zurigo, il piroscafo fu varato il 25 settembre 1903, alla presenza di una grande folla, dei rappresentanti delle ferrovie e dello stesso Giuseppe Zanardelli, in quel momento presidente del consiglio. Il piroscafo durante il secondo conflitto mondiale fu requisito dall'esercito tedesco e poi dagli alleati e utilizzato anche per azioni di guerra.

Riammodernato nel 1982 e nel 2002, è una delle ormai rare navi d'epoca funzionanti sui laghi italiani ed è dotata di due grandi sale arredate in stile liberty, di zone scoperte a prora e a poppa con oltre 100 posti a sedere, mentre le cucine assicurano pranzi per oltre 150 coperti. E quando occorresse, nella sala del ponte superiore si può allestire una zona da ballo. Il piroscafo è stato ripetutamente revisionato nel corso dei decenni con la massima cura, conservando il più possibile intatto non solo l'aspetto, ma anche i materiali originali che concorrono a creare in crociera un'atmosfera di romantiche suggestioni.

Misura 49,2 metri di lunghezza e 6,2 di larghezza, disloca 253 tonnellate e la propulsione è garantita da due ruote a pale per motori di potenza massima di 341 kw, la velocità massima che può raggiungere è di 20 km orari; ci sono 250 posti sedere più altri 250 in piedi.

La Navigazione Laghi (Garda, Como e Maggiore) ha anche terminato la costruzione di un nuovo battello, il Pelèr , dal nome del vento di settentrione: i blocchi dello scafo sono arrivati nei cantieri Navigarda di Peschiera in gennaio, dai Cantieri Navali di Chioggia. Ora portati a termine assemblaggio, allestimento e finiture, la motonave, che misura 35 metri di lunghezza, si sviluppa su due ponti più uno panoramico e ha una capienza di 350 passeggeri, non aspetta che il varo. Il Pelèr è uno scafo di concezione moderna, dotato di aria condizionata, ampi spazi all'aperto, attrezzata per il trasporto di persone con disabilità, spazi per biciclette e per la ricarica delle e-bike.

L'azienda di navigazione ha investito complessivamente 5 milioni di euro per il restauro della Zanardelli e la costruzione del Pelèr .