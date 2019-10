Prima l’impatto contro la parete, poi la caduta nel vuoto, con la vela semiaperta: se l’è vista brutta un pilota di parapendio di Cavedine, di 27 anni, che oggi, dopo essere decollato dal Monte Stivo, stava sorvolando la zona della parete di Pezol tra Massone e Bolognano (Arco). Ad allertare il numero unico per le emergenze 112 sono stati, intorno alle 15, i compagni che erano in volo con lui, così come una cordata che ha assistito all’incidente.



Il coordinatore dell’area operativa Trentino meridionale del Soccorso alpino e speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha individuato il ferito ed ha calato sul posto, con il verricello, il tecnico di elisoccorso con l’équipe medica.



Il ragazzo, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e imbarcato a bordo per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento, visti i traumi riportati nella caduta.