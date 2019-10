Agli affezionati telespettatori della popolare soap “Un posto al sole” la novità non sfuggirà di certo, ma anche chi a non guarda abitualmente la telenovela in onda in prima serata su Rai3 scatterà la curiosità di sintonizzarsi in questi giorni per seguire il debutto del 19enne arcense Matteo Santorum (nella foto con l’attrice Elena Vanni, la sua mamma nella fiction).

Figlio di Giuseppe, ristoratore del “Belvedere” di Varignano, Matteo ha già calcato qualche palcoscenico a teatro ed ha lavorato per la televisione e la pubblicità. In questi giorni invece interpreterà Jacopo, figlio dell’avvocato Aldo Leone che nelle ultime puntate della soap ha subito un tentato omicidio. Il suo caso è al centro della trama e mentre si cerca il responsabile di quanto accaduto, ecco spuntare sulla scena il giovane figlio dell’avvocato, che era stato citato spesso nella scenaggiatura ma che non si era ancora svelato al grande pubblico.

Ora avrà un volto, quello di Matteo Santorum appunto che con questo personaggio di una delle fiction più amate della televisione italiana fa un grande passo avanti nella sua carriera di attore.