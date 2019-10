Incidente auto-moto ieri pomeriggio lungo il trafficatissimo viale Trento a Riva del Garda in prossimità del negozio «Nordwal Color», per fortuna senza gravissime conseguenze.

Il contatto che ha causato la rovinosa caduta a terra del centauro (un ragazzo di 29 anni residente a Limone) è avvenuto proprio all’altezza dell’ingresso del colorificio e la dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale Alto Garda e Ledro.

Di certo c’è che entrambi i mezzi viaggiavano in direzione nord e per cause ancora in corso di accertamento il fuoristrada Jeep ha toccato la moto del giovane limonese che è finito a terra e ha sbattuto sull’asfalto.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari di Riva e l’ambulanza di Trentino Emergenza 118 di Arco che dopo le prime cure ha portato il giovane al pronto soccorso per accertamenti più approfonditi.