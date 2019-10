La loro comparsa è ciclica. Ci sono periodi in cui abbassano la guardia e se ne stanno buoni e altri periodi in cui rimettono fuori il naso e tornano a colpire.



Nulla a che vedere con le grandi metropoli ma comunque qualcosa di «fastidioso» (soprattutto per le malcapitate vittime) e per nulla piacevole. In questi giorni di fine settembre i cosiddetti «topi d’appartamento» hanno fatto la loro ricomparsa in città e più precisamente nella zona del Rione 2 Giugno e vie limitrofe.



Tra venerdì e le prime ore di domenica quattro furti consumati o tentati tra via delle Ginestre e via Montessori e un altro tentato (questo proprio nella notte tra sabato e domenica) alla biglietteria della stazione delle corriere di viale Trento, in passato più volte oggetto di attenzioni poco gradite.



Alla stazione della Trentino Trasporti i malviventi hanno forzato la porta sul piazzale e sono entrati nell’ufficio della biglietteria senza però riuscire a portar via nulla anche perché quanto c’è di valore (contanti in primis) viene custodito in cassaforte e probabilmente non si trattava di un gruppo organizzato ma solo di qualche balordo.



I ladri hanno comunque messo a soqquadro gli uffici e domenica mattina è toccato al dipendente di turno accorgersi di buon’ora della sgradita visita.



Meglio per loro ma decisamente non bene per le vittime è andata in occasione dei due colpi in via delle Ginestre dove i malviventi hanno approfittato dell’assenza dei padroni di casa e sono riusciti a portar via gioielli e denaro contante per alcune migliaia di euro. Altri due colpi solo tentati si sono registrati invece nella zona di via Montessori: in una circostanza i malviventi erano appena entrati dalla finestra quando il ritorno a casa della proprietaria li ha disturbati e messi in fuga.