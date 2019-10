Erano in due, fermi su uno scooter e sono stati investiti da una Jaguar in retromarcia. Ad avere la peggio una donna di 50 anni che è stata portata al pronto soccorso di Arco per un trauma toracico e alla caviglia.



È successo ieri prima delle 17 in via Pomerio. Il conducente ha effettuato una retro talmente sparata, forse per un’anomalia, da sfondare la recinzione del campo sportivo e bloccarsi contro un cipresso.