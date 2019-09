I carabinieri di Arco hanno arrestato un 54enne trentino responsabile di violenza sessuale nei confronti di una donna. Le indagini sono iniziate nella serata del 9 settembre, quando la donna ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri arcensi, denunciando di essere stata avvicinata da uno sconosciuto che ha tentato di approcciarla in maniera insistente. La donna, visto l’atteggiamento dell’uomo, ha cercato di allontanarsi, ma questi le ha afferrato violentemente un braccio bloccandola e palpeggiandole il seno. La vittima è però riuscita a divincolarsi strillando, per richiamare l’attenzione, mettendo in fuga l’aggressore.

La descrizione minuziosa dell’uomo fornita dalla vittima ha consentito successivamente ai carabinieri di svolgere serratissime indagini raccogliendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un uomo, già noto alle forze dell’ordine perchè gravato da precedenti specifici. L’acquisizione e l’analisi di video registrati dai sistemi di videosorveglianza nella zona dove era accaduta la violenza, ha permesso di individuare l’uomo e procedere alla sua identificazione certa.

L’uomo, che si trova ai domiciliari, dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale. La vittima, appresa la notizia dell’arresto, ha evidenziato un immediato sollievo, ringraziando i carabinieri e l’Autorità giudiziaria per la tempestività con cui sono state svolte le indagini ed è stato adottato il provvedimento restrittivo.