Un altro camion carico di carta ha perso una parte del suo carico in strada. È accaduto ieri mattina poco dopo le 7 alla rotatoria tra Arco e Bolognano ma stavolta - perché un precedente simile risale soltanto a venerdì scorso - il traffico non è andato in tilt anche se ha subito dei rallentamenti.



Il Tir (nelle foto Foto Shop Professional) era carico di pacchi di carta e, nell’affrontare il rondò, parte del carico si è sbilanciato cadendo a terra. Fortunatamente il pesante rimorchio non si è rovesciato e il mezzo pesante ha potuto accostare a lato della strada, mentre il traffico intenso delle prime ore della giornata ha potuto continuare a scorrere sulla corsia interna della rotatoria, snodo cruciale della viabilità per Trento e Nago.



Sul posto vigili del fuoco di Arco e polizia stradale hanno gestito la situazione, deviando il traffico per un’ora circa quando è arrivato un altro camion per trasferire il carico. La strada è stata riaperta attorno alle 11.