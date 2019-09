Due stranieri sono stati arrestati dai carabinieri di Arco a Bolognano, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.



Sabato sera, in occasione della festa dell’Addolorata, che ha richiamato moltissimi ragazzi, i carabinieri hanno effettuato un massiccio controllo della zona, notando due ragazzi che, alla vista della pattuglia, hanno cercato di nascondersi in un portico e di disfarsi di uno zaino.



I due sono stati bloccati: nello zaino i carabinieri hanno trovato infiorescenze di cannabis compresse, avvolte nel cellophane, per un peso di circa mezzo chilo. Grazie alle perquisizioni personali sono stati poi trovati 600 euro in contanti in una felpa e, nelle suole delle scarpe di uno dei due, altri 900 euro in contanti. Tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre per i due giovani è scattato l’arresto in flagranza. Uno è stato messo agli arresti domiciliari, mentre il secondo è stato trasferito in carcere. Oggi, presso il Tribunale di Rovereto, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto.