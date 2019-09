È nel caos completo la viabilità sulla Loppio-Busa, con code lunghe fino a 14 chilometri, fino al tunnel di Mori e anche da Nago a Riva.



Tutta colpa di un autotreno che ha perso parte del proprio carico, costituito da balle di carta, lungo la strada della Maza, che da Bolognano sale a Nago.



Il problema è che sotto la strada della Maza scorre la statale 240, che fa parte del percorso Loppio-Busa, e c’è il rischio che le balle perse dal mezzo pesante finiscano su quella carreggiata, con conseguenze facilmente prevedibili.



Per questa ragione la strada statale è stata chiusa al traffico, il che ha mandato uil tilt la circolazione in tutta la zona, e fino a Mori, in direzione autostrada del Brennero.



Non basta: da Trento sta scendendo il camion gru per la rimozione del carico, e può raggiungere il posto solo utilizzando la strada della Maza, che dunque potrebbe venire a sua volta chiusa.



Insomma, un pomeriggio da dimenticare, l’ennesimo, per i pendolari del Basso Trentino.