Tanti amici, familiari, parenti e autorità oggi pomeriggio per i funerali di Eleonora Perraro, ammazzata nel parco del bar Sesto Grado di Nago, omicidio orrendo per cui si trova in carcere il marito Marco Manfrini. Che continua a dire di non ricordare niente.

In prima fila sulla sinistra della collegiata rivana i sindaci di Riva, Ledro, Nago Torbole, Drena, Tenno, Arco e Dro, il presidente della Comunità di Valle, le assessore Bagozzi per Tenno e Rigatti per Nago Torbole, poi per un saluto il vicesindaco di Riva Mario Caproni e l’ex di Tenno Gianluca Frizzi. Nella bancata di destra i genitori, le due sorelle, lo zio, cugini e cugine stretti assieme nell’incredulità di quanto, purtroppo accaduto solamente una settimana fa.

Tra i banchi più indietro l’assessore Stefania Segnana a testimoniare la presenza della giunta provinciale, lei che ha competenze in materia di salute, politiche sociali, disabilità e famiglia.

Poi la gente, tanta, amici e conoscenti, amiche di Eleonora con gli occhi gonfi di pianto, strette alla fine in un unico, grande abbraccio ai familiari. (FOTO SALVI)