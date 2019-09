Sembrerebbe fuori pericolo il bimbo di tre anni rimasto gravemente ferito, mercoledì sera, in un giardino privato a Drena. Il piccolo è stato sottoposto a intervento chirurgico già l’altra sera, poco dopo il suo arrivo al Santa Chiara in elicottero. Un’operazione delicata che però sembra aver sortito gli effetti sperati. Pur restando grave non sarebbe più in pericolo di vita e le lesioni interne, temute fin dal primo momento, non sarebbero tali da far impensierire. Il quadro clinico rimane comunque severo e vista anche la tenerissima età occorre prudenza e pazienza.



Il bimbo si trovava nel parco della propria abitazione assieme al padre mentre nel giardino si stava tagliando l’erba con l’ausilio di un piccolo trattore tosaerba. Non è chiaro se il bimbo fosse a bordo del mezzo assieme al genitore o se fosse sul prato, fatto sta che all’improvviso è stato investito dal mezzo meccanico e ferito gravemente a una natica. Una emorragia che oltre al possibile schiacciamento del bacino, hanno fatto temere il peggio. Sul posto in pochi minuti la centrale del «112» ha inviato l’elisoccorso da Trento, con l’equipe medica, l’ambulanza da Arco oltre ai vigili del fuoco volontari di Drena a dare supporto all’elicottero. Il bimbo è stato trasportato dall’abitazione al campo da calcio sotto il castello di Drena e da lì al Santa Chiara in volo.



«Aspettavamo buone notizie e stanno arrivando da Trento - diceva ieri il sindaco di Drena, Tarcisio Michelotti - tutta la nostra piccola comunità era in apprensione e devo dire che siamo felicissimi che la situazione sembri meno grave di quanto temuto».