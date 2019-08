Drammatico salvataggio, poco fa a Riva del Garda: un poliziotto fuori servizio si è gettato fra le fiamme di un'auto ed ha salvato una donna che si era schiantata contro un muretto.

E' accaduto alla rotatoria dell'Agraria, quando una Fiat Punto ha sbandato in curva e ha sbattuto violentemente contro il cordolo ed il muretto a fianco della strada. L'auto ha preso fuoco, mentre il guidatore - una donna del posto - rimaneva esanime alla guida legata con la cintura di sicurezza. Il caso ha voluto che in quel momento transitasse un agente della Polizia di Stato fuori servizio, che non ha esitato a fermare la sua vettura, e a gettarsi fra le fiamme per estrarre la donna, che è stata poi soccorsa con un'ambulanza.

Sul posto in pochi minuti anche i Vigili del Fuoco volontari di Riva che hanno domato il rogo. (FOTO SALVI)