Allarme incendio, questa mattina, alla Cartiera di Riva del Garda: grande spiegamento di mezzi per un principio di incendio che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Il fumo si levava dall’impianto di produzione della carta patinata. Grazie al tempestivo intervento della squadra antincendio aziendale e al rapido allarme dato ai vigili del fuoco, intervenuti in forze, i danni sono stati limitati.

La giornata dei pompieri rivani è stata però intensa:

nel primo pomeriggio sulla Gardesana 45 bis a sud di Limone hanno dovuto intervenire per un grave incidente che vedeva coinvolto uno scooter. Il conducente è stato trasportato a Brescia con l’elisoccorso lombardo.

Infine un intervento presso una palazzina Itea per una ingente perdita di acqua sui contatori elettrici. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a mettere in sicurezza le persone in attesa dei tecnici reperibili.